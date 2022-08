Nicolas Cage sarà il protagonista della commedia Dream Scenario | prodotta da Ari Aster

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La star di Hollywoodildi, unadi A24da Ari. Dopo Il talento di Mr. C e il nuovo Renfield,ancora non si è stancato di mostrare il suo lato divertente, anzi. L'attoreinfatti ildi, nuovo film comico finanziato dalla nota casa di produzione A24, prodotto da Arie diretto da Kristoffer Borgli. Arie Lars Knudsen produrranno la pellicola per il loro banner Square Peg, oltre a Jacob Jaffke e Tyler Campellone per A24.rappresenta ...

È poi nel drammatico " Blow " (2001) con l'affascinante Johnny Depp ; " Nel mandolino del Capitano Corelli " (2001) con Nicolas Cage e in " Vanilla Sky " (2001) di Cameron Crowe , remake di " Apri ...