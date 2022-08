Netflix, settembre 2022: le novità in catalogo per film e serie TV (Di mercoledì 31 agosto 2022) Su Netflix a settembre 2022 nuovi film e serie TV in catalogo: dalla quinta stagione di Cobra Kai alla commedia romantica Love in the Villa, ambientata a Verona con Kat Graham e Tom Hopper. Su Netflix a settembre 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: tra le serie segnaliamo la quinta stagione di SKAM Italia, incentrata su Elia, il personaggio interpretato da Francesco Centorame. In arrivo la serie Il Diavolo In Ohio con Emily Deschanel e, il 16 settembre, la seconda stagione di Fate: The Winx Saga. Nella sezione film segnaliamo Blonde, in concorso a Venezia 79, il biopic basato sull'omonimo romanzo del 1999 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) SunuoviTV in: dalla quinta stagione di Cobra Kai alla commedia romantica Love in the Villa, ambientata a Verona con Kat Graham e Tom Hopper. Suarrivano nuoviTV in: tra lesegnaliamo la quinta stagione di SKAM Italia, incentrata su Elia, il personaggio interpretato da Francesco Centorame. In arrivo laIl Diavolo In Ohio con Emily Deschanel e, il 16, la seconda stagione di Fate: The Winx Saga. Nella sezionesegnaliamo Blonde, in concorso a Venezia 79, il biopic basato sull'omonimo romanzo del 1999 ...

