Netflix, serie tv e film in uscita a settembre 2022: il catalogo completo (Di mercoledì 31 agosto 2022) settembre è quasi arrivato e con lui il catalogo Netflix si aggiorna. In arrivo tante nuove serie tv e film sulla piattaforma streaming. Dal debutto della quinta stagione di Skam Italia al secondo capitolo di Fate: The Winx Saga, ecco tutte le novità. Leggi anche: Netflix: famosissima serie in arrivo a Frosinone Le novità di settembre Come anticipato questo settembre arriverà la quinta stagione di SKAM Italia e Cobra Kai, ma anche il secondo capitolo delle Winx e poi ancora il debutto del documentario sulla venditrice italiana più famosa di sempre, Wanna Marchi. Per gli appassionati del genere thriller arriva Il diavolo in Ohio. Ma vediamo nel dettaglio tutte le serie e i film che troveremo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022)è quasi arrivato e con lui ilsi aggiorna. In arrivo tante nuovetv esulla piattaforma streaming. Dal debutto della quinta stagione di Skam Italia al secondo capitolo di Fate: The Winx Saga, ecco tutte le novità. Leggi anche:: famosissimain arrivo a Frosinone Le novità diCome anticipato questoarriverà la quinta stagione di SKAM Italia e Cobra Kai, ma anche il secondo capitolo delle Winx e poi ancora il debutto del documentario sulla venditrice italiana più famosa di sempre, Wanna Marchi. Per gli appassionati del genere thriller arriva Il diavolo in Ohio. Ma vediamo nel dettaglio tutte lee iche troveremo a ...

