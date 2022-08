“Nessuno se l’aspettava”: il ritorno di Mina dopo 40 anni sulle scene (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ritorno di Mina dopo quarant’anni sulle scene, il pubblico è rimasto davvero sbalordito: ecco i dettagli della vicenda La sua musica rappresenta e rappresenterà la colonna sonora della musica italiana per eccellenza, il suo trucco particolare e la sua voce straordinaria faranno di lei una musa indimenticabile e invidiabile da tutti: stiamo parlando della cantante Mina. Tra i suoi più grandi successi possiamo ricordare Grande Grande Grande, Città vuota, Parole, Parole, Parole, Anche un uomo e Mille bolle blu. Il ritorno sulle scene Nessuno se lo aspettava, tutti sono rimasti davvero senza parole. curiosità sulla cantante senza tempo (foto web)La parola d’ordine per definire a pieno ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildiquarant’, il pubblico è rimasto davvero sbalordito: ecco i dettagli della vicenda La sua musica rappresenta e rappresenterà la colonna sonora della musica italiana per eccellenza, il suo trucco particolare e la sua voce straordinaria faranno di lei una musa indimenticabile e invidiabile da tutti: stiamo parlando della cantante. Tra i suoi più grandi successi possiamo ricordare Grande Grande Grande, Città vuota, Parole, Parole, Parole, Anche un uomo e Mille bolle blu. Ilse lo aspettava, tutti sono rimasti davvero senza parole. curiosità sulla cantante senza tempo (foto web)La parola d’ordine per definire a pieno ...

antoruotolo : @MartinoDesulo Secondo me nei mesi scorsi avremo vagliato di tutto per essere pronti a sostituire chiunque im qualu… - teobaratto90 : RT @PaoloRonk: Di Maio sotto l' 1%. Oh, non se l'aspettava nessuno. Che sorpresona. - esseffesse : RT @PaoloRonk: Di Maio sotto l' 1%. Oh, non se l'aspettava nessuno. Che sorpresona. - annalisapanello : RT @PaoloRonk: Di Maio sotto l' 1%. Oh, non se l'aspettava nessuno. Che sorpresona. - attilasarti : RT @PaoloRonk: Di Maio sotto l' 1%. Oh, non se l'aspettava nessuno. Che sorpresona. -