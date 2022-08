Naufragio migranti, altro corpo avvistato in mare Sardegna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il corpo di un altro migrante è stato avvistato nel mare del sud Sardegna, dopo i quattro recuperati tra lunedì e ieri notte. La segnalazione è di qualche ora fa ma le perlustrazioni sono ancora in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildi unmigrante è statoneldel sud, dopo i quattro recuperati tra lunedì e ieri notte. La segnalazione è di qualche ora fa ma le perlustrazioni sono ancora in ...

