Agenzia_Ansa : E' previsto per sabato il nuovo tentativo di lancio del razzo della Nasa verso la Luna #ANSA - News24_it : Nasa, sabato nuovo tentativo volo di prova verso la Luna - Piergiulio58 : Nasa, sabato nuovo tentativo volo di prova verso la Luna. Lo ha annunciato un responsabile dell'agenzia spaziale Us… - Focus_it : La @Nasa ha annunciato l'apertura di una nuova finestra di lancio per #Artemis, la missione che porterà una capsula… - attivaggressiva : Sul jovabitchparty La NASA spera di lanciare Artemis 1 sabato - Il Post -

E' previsto peril nuovo tentativo di lancio del razzo dellaverso la luna, il volo di prova senza equipaggio dell'attesissima missione Artemis rinviato l'altro ieri per motivi meteo e tecnici. Lo ha ...Laha programmato la seconda finestra di lancio della missione Artemis 1 per3 settembre alle 20:17 ora italiana. La partenza del razzo vettore Space Launch System , inizialmente prevista ...(Teleborsa) - La NASA ha programmato la seconda finestra di lancio della missione Artemis 1 per sabato 3 settembre alle 20:17 ora italiana. La partenza del razzo vettore Space Launch ...E' previsto per sabato il nuovo tentativo di lancio del razzo della Nasa verso la luna, il volo di prova senza equipaggio dell'attesissima missione Artemis rinviato l'altro ieri per motivi meteo e tec ...