Nasa, sabato nuovo tentativo del volo di prova verso la Luna (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' previsto per sabato il nuovo tentativo di lancio del razzo della Nasa verso la Luna, il volo di prova senza equipaggio dell'attesissima missione Artemis rinviato l'altro ieri per motivi meteo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' previsto perildi lancio del razzo dellala, ildisenza equipaggio dell'attesissima missione Artemis rinviato l'altro ieri per motivi meteo e ...

