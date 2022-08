Nasa, le nuove immagini straordinarie del Telescopio Webb: la Galassia Fantasma “di fronte” alla Terra – Le foto (Di mercoledì 31 agosto 2022) nuove immagini straordinarie dei telescopi Webb e Hubble. Dopo Giove, questa volta tocca alla Galassia Fantasma (M794, una spirale di sistemi solari. Si trova nella costellazione dei Pesci ed è posizionata quasi di fronte alla Terra, da cui dista circa 32 milioni di anni luce. Ad annunciarlo sono la Nasa e l’Esa, le quali riferiscono che si tratta di una particolare classe di galassie nota come «Grand design spiral», caratterizzate da strutture regolari a spirale. Webb ha rilevato all’interno della Galassia «delicati filamenti di gas e polvere» che si sviluppano dal centro dell’immagine verso l’esterno. Gli strumenti utilizzati Nell’analizzare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022)dei telescopie Hubble. Dopo Giove, questa volta tocca(M794, una spirale di sistemi solari. Si trova nella costellazione dei Pesci ed è posizionata quasi di, da cui dista circa 32 milioni di anni luce. Ad annunciarlo sono lae l’Esa, le quali riferiscono che si tratta di una particolare classe di galassie nota come «Grand design spiral», caratterizzate da strutture regolari a spirale.ha rilevato all’interno della«delicati filamenti di gas e polvere» che si sviluppano dal centro dell’immagine verso l’esterno. Gli strumenti utilizzati Nell’analizzare la ...

