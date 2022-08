Napoli, Spalletti: “Abbiamo avuto poca qualità, c’è da trovare la giusta intesa” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa sera, sono mancati i 3 punti. Nella partita disputata in serata allo stadio Maradona di Napoli, i partenopei ed il Lecce si sono spartiti la posta in gioco: 1 a 1, come i punti conquistati da entrambe le squadre questa sera. Un pareggio che al Napoli sta molto stretto, considerando il dominio territoriale (70% del possesso palla totale) e i nuovi innesti provati sul campo da gioco, come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che non hanno dato al Napoli la spinta decisiva verso la vittoria. Luciano Spalletti Napoli L’allenatore toscano, in conferenza stampa, ha voluto esplicare i motivi per il quale il suo Napoli non sia riuscito a vincere, analizzando anche quelle che sono state le prestazioni dei nuovi innesti. Alla domanda “Che cosa è mancato?” ha voluto rispondere ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa sera, sono mancati i 3 punti. Nella partita disputata in serata allo stadio Maradona di, i partenopei ed il Lecce si sono spartiti la posta in gioco: 1 a 1, come i punti conquistati da entrambe le squadre questa sera. Un pareggio che alsta molto stretto, considerando il dominio territoriale (70% del possesso palla totale) e i nuovi innesti provati sul campo da gioco, come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che non hanno dato alla spinta decisiva verso la vittoria. LucianoL’allenatore toscano, in conferenza stampa, ha voluto esplicare i motivi per il quale il suonon sia riuscito a vincere, analizzando anche quelle che sono state le prestazioni dei nuovi innesti. Alla domanda “Che cosa è mancato?” ha voluto rispondere ...

