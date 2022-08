Napoli, sondaggio del Lilla per Ounas (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri sera il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha scritto di un sondaggio del Lilla per Ounas. #Calciomercato #SerieA @sscNapoli, sondaggio del @losclive per #Ounas https://t.co/sP7LT8N32p — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2022 Oggi anche il Corriere dello Sport parla della possibilità di una partenza dell’attaccante del Napoli per la Francia. “È francese anche la squadra che sta provando ad acquistare Ounas, a sua volta escluso dai convocati di Spalletti per il Lecce: il Lilla”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri sera il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha scritto di undelper. #Calciomercato #SerieA @sscdel @losclive per #https://t.co/sP7LT8N32p — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2022 Oggi anche il Corriere dello Sport parla della possibilità di una partenza dell’attaccante delper la Francia. “È francese anche la squadra che sta provando ad acquistare, a sua volta escluso dai convocati di Spalletti per il Lecce: il”. L'articolo ilsta.

