Napoli-Lecce | ufficializzate le formazioni | tante le novità di Spalletti

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ildeve tornare obbligatoriamente al successo dopo il pari senza reti del Franchi di Firenze. Queste le scelte di mister Lucianoufficiali:4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Minjae, Oliveira; Anguissa, Ndombele, Politano; Raspadori, Elmas, Osimhen. All.:3-5-2: Falcone; Gendrey, Pongracic, Pezzella, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CLASSIFICA SERIE A: Roma*10 Inter* 9 Milan* 8, Lazio, Atalanta, Torino 7 Juventus, Fiorentina, Sassuolo* 5, Salernitana, Udinese, Spezia 4 Empoli 2, Bologna Verona, Sampdoria 1 ...
Formazioni ufficiali Juventus-Spezia e Napoli-Lecce: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori delle sfide dell'Allianz Stadium e del Maradona.