Napoli-Lecce, Spalletti ha deciso: i convocati azzurri (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Napoli ha reso noti i convocati azzurri per la sfida contro il Lecce, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A. I convocati azzurri: MARFELLA Davide MERET Alex SIRIGU Salvatore DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro ANGUISSA Frank ELMAS Elif GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha LOZANO Hirving OSIMHEN Victor POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni Esclusi dalla lista dei convocati, quindi, Adam Ounas e Diego Demme, entrambi infortunati. Spalletti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha reso noti iper la sfida contro il, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A. I: MARFELLA Davide MERET Alex SIRIGU Salvatore DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro ANGUISSA Frank ELMAS Elif GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha LOZANO Hirving OSIMHEN Victor POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni Esclusi dalla lista dei, quindi, Adam Ounas e Diego Demme, entrambi infortunati....

