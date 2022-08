Napoli-Lecce 1-1

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ancora un pareggio per ilche si fa raggiungere in casa daldi Baroni. Nel primo tempo le emozioni, e i gol, nel giro di sei minuti che decidono l'intera partita: prima Meret ipnotizza Colombo (al secondo tentativo) al 25' dal dischetto, quindi il gol del vantaggio di Elmas su assist di Politano, e due minuti dopo. Infine, il pareggio delproprio di Colombo al 31' con un missile di rara bellezza da fuori. Ilsale a 8 punti, ila quota 2. Sabato il big match dell'Olimpico contro la Lazio Il tabellino: Marcatori: 27' p.t. Elmas (N), 31' p.t. Colombo (L). Assist: 27' p.t. Politano (N), 31' p.t. Hjulmand (L).(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (40' s.t. Simeone), Ndombele (1' s.t. Lobotka); Politano (31' s.t. ...

Commenta per primo A segno nel pareggio del suo, l'attaccante Lorenzo Colombo ha parlato così a Dazn : 'Questo è uno stadio meraviglioso, i tifosi fanno casino, ho sentito un fischio e pensavo fosse l'arbitro. Me lo ha fatto ritirare ...Dopo un interminabile recupero, si è conclusa in parità, con il risultato di 1 - 1. I partenopei subiscono un nuovo rallentamento nella loro marcia che ad inizio campionato è stata trionfale nelle sfide contro il Verona ed il Monza, per poi ...C’è tanto milanismo nell’eurogol segnato stasera da Colombo contro il Napoli. L’attaccante ha la mente e il cuore ai colori rossoneri!Il Napoli non è riuscito a vincere contro il Lecce. Tanti giocatori azzurri non hanno raggiunto la sufficienza.