Napoli-Lecce 1-1, gol di Elmas e Colombo – Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Napoli frena contro il Lecce. Al Maradona finisce 1-1 con Colombo che risponde al gol di Elmas. Con questo pari la squadra di Spalletti si porta a 8 punti con Milan, Lazio e Juventus e dietro a Roma e Inter, mentre il Lecce sale a 2 punti. Napoli-Lecce 1-1, highlights e gol (Video) LA PARTITA – Spalletti per la sfida cambia diversi elementi ma non rinuncia ad Osimhen per guidare l’attacco, questa volta con Raspadori alle sue spalle. Politano ed Elmas gli esterni. Anguissa e Ndombele in mediana. In difesa spazio a Ostigard e Olivera, con Kvaratskhelia e Lozano che partono dalla panchina. Il tecnico del Lecce Baroni risponde con il tridente d’attacco composto da Colombo, Banda e Di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilfrena contro il. Al Maradona finisce 1-1 conche risponde al gol di. Con questo pari la squadra di Spalletti si porta a 8 punti con Milan, Lazio e Juventus e dietro a Roma e Inter, mentre ilsale a 2 punti.1-1, highlights e gol () LA PARTITA – Spalletti per la sfida cambia diversi elementi ma non rinuncia ad Osimhen per guidare l’attacco, questa volta con Raspadori alle sue spalle. Politano edgli esterni. Anguissa e Ndombele in mediana. In difesa spazio a Ostigard e Olivera, con Kvaratskhelia e Lozano che partono dalla panchina. Il tecnico delBaroni risponde con il tridente d’attacco composto da, Banda e Di ...

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Napoli e #Lecce - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - Paolo_Bargiggia : Serie A – Napoli soliti errori di troppo per superare il Lecce. Torna a vincere la Juventus, primo goal per Milik - sportli26181512 : Lecce, la mossa vincente di Baroni: 'Marcare a uomo Lobotka': Il tecnico, dopo il Napoli: 'In questo modo dietro av… -