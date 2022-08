Napoli, in 4 sullo scooter con 2 bimbi senza casco: il consigliere li riprende e finisce insultato – Il video (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Bambini e neonati senza dispositivi di sicurezza su moto e scooter». Inizia così l’ennesima denuncia del consigliere regionale in Campania, Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), il quale ha condiviso un video che ha girato sul lungomare di Mergellina in cui mostrava i tanti genitori che circolano senza casco e con persone a bordo dei motorini ben oltre a quelle previste dal codice della strada. Nel mentre, è passata una moto con quattro persone sopra, un uomo, una donna e due bambini, senza casco, che hanno insultato Borrelli. Quest’ultimo riferisce sulla sua pagina Facebook che i due adulti sono stati denunciati e ha ricordato come pochi giorni fa un bambino di 4 anni è morto in un incidente mentre si trovava in motorino con il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Bambini e neonatidispositivi di sicurezza su moto e». Inizia così l’ennesima denuncia delregionale in Campania, Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), il quale ha condiviso unche ha girato sul lungomare di Mergellina in cui mostrava i tanti genitori che circolanoe con persone a bordo dei motorini ben oltre a quelle previste dal codice della strada. Nel mentre, è passata una moto con quattro persone sopra, un uomo, una donna e due bambini,, che hannoBorrelli. Quest’ultimo riferisce sulla sua pagina Facebook che i due adulti sono stati denunciati e ha ricordato come pochi giorni fa un bambino di 4 anni è morto in un incidente mentre si trovava in motorino con il ...

