Napoli fermato al Maradona | solo 1-1 contro il Lecce

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022)(ITALPRESS) – Un eurogol di Colombo spegne i sogni di gloria di un, che di fronte al proprio pubblico non va oltre l'1-1un buon. Per la banda di Spalletti non basta il momentaneo vantaggio di Elmas, dopo un rigore fallito dallo stesso Colombo, e vede così sfumare l'aggancio alla vetta. Ilsale quota 8; secondo punto in campionato per il.Dopo un avvio senza grosse emozioni, i partenopei si fanno vedere al 21? con Politano che impegna Falcone con un bel sinistro che viene però alzato in corner dal portiere. Un minuto dopo Ndombelè commette un'ingenuità in area, con Di Francesco che lo anticipa subendo un calcio dall'ex giocatore del Tottenham. L'arbitro assegna il rigore. Dagli 11 metri si presenta Colombo, il quale si fa però ipnotizzare da Meret, ...