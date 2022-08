Napoli e PSG al lavoro per liberare Navas

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - RafAuriemma : Auguro a #FabianRuiz di dimostrare al #PSG tutto quello che a #Napoli si pensava potesse essere e non è mai stato.… - DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - ilmionapoli : Fabiàn Ruiz al Psg: “Sono in uno dei migliori club al mondo” - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #PSG Fabian #Ruiz è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Al Napoli circa €23… -

Per la Ligue1 sono previste Olympique Lione - Auxerre alle 19 su Sky Sport Football e Tolosa -...45: Juventus - Spezia con le voci di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi,- Lecce con il ...Ilmonitora Cristiano Ronaldo e aspetta un segnale dalper Keylor Navas . L'Empoli ha l'accordo con Pjaca , mentre per Monza e Torino c'è l'ipotesi Shomurodov . Al Verona piace Verdi , ...L'accordo potrebbe prevedere dei premi diluiti nel tempo così da non far ricadere l'intero peso dell'addio sull'anno in corso.Per questo, sin da quando il PSG ha reso ben chiaro il fatto che a difendere la porta dei francesi in questa stagione sarebbe stato Gianluigi Donnarumma, il Napoli ha subito visto in Navas una ...