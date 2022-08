Napoli e il futuro di Alex Meret: dal rinnovo fino al 2027 all’addio a costo zero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Concluso il calciomercato estivo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per risolvere alcune situazioni, tra le quali quella relativa al rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro ha infatti il contratto in scadenza il prossimo anno, giugno 2023, e dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con una nuova squadra. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Concluso il calciomercato estivo, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per risolvere alcune situazioni, tra le quali quella relativa alcontrattuale di. Il portiere azzurro ha infatti il contratto in scadenza il prossimo anno, giugno 2023, e dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con una nuova squadra. L'articolo

sscnapoli : I momenti iconici del Napoli del passato, presente e futuro possono essere tuoi - ora e per sempre. Registrati e in… - bendellavedova : Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per fu… - mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - IlPedrinhano : RT @AllRoundLazio: Questo è il calcio. Le partite, sopratutto se domini, vanno chiuse prima e non bisogna essere impassibili. Che sia da le… - AlessioDiLuzio : RT @AllRoundLazio: Questo è il calcio. Le partite, sopratutto se domini, vanno chiuse prima e non bisogna essere impassibili. Che sia da le… -