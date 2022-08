Napoli, bollette da 22mila euro: imprenditore costretto a chiudere due supermercati (Di mercoledì 31 agosto 2022) costretto a chiudere 5 dei 2 supermercati che attualmente gestisce per fare fronte al caro energia. E’ la storia di Ferdinando Fabiano, imprenditore di 59 anni, che ha raccontato la sua vicenda a Il Mattino. Caro energia a Napoli, imprenditore costretto a chiudere due supermercati Fabiano è amministratore unico di due aziende, la Mefa srl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)5 dei 2che attualmente gestisce per fare fronte al caro energia. E’ la storia di Ferdinando Fabiano,di 59 anni, che ha raccontato la sua vicenda a Il Mattino. Caro energia adueFabiano è amministratore unico di due aziende, la Mefa srl L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

