Musica cubana famosa, canzoni hits top 10 di agosto 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) In vetta alla classifica di agosto c'è "Bonne & Bonne" di El Kabo, sul podio anche "Mi venganza" e "Un collar" Nuovo appuntamento con il meglio della Musica cubana, andiamo a vedere i brani selezionati per agosto 2022. Si chiama "Bonne & Bonne" la canzone che apre il nuovo palco di "El Kabo" artista di questa nuova generazione con un gruppo che ha suscitato sorpresa e ammirazione per tutti i grandi talenti che lo compongono, giovani musicisti di grande talento. Il videoclip mostra l'esibizione live dello scorso 15 giugno al Bertolt Brecht. In seconda posizione troviamo il singolo pubblicato lo scorso 18 agosto di El Hijo De Teresa y La Llegada dal titolo "Mi veganza" mentre il podio si chiude con "Un Collar" di Pablo Timba Ft. Emilio Frías "El Niño" che aveva conquistato la ...

