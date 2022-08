MOVIOLA – Udinese-Fiorentina | Beto in gol | non c’è nulla su Venuti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Altro pasticcio della difesa, primo gol dei padroni di casa. L’passa in vantaggio contro lanel match della quarta giornata di Serie A e lo fa con un tap in disu assist di Deulofeu. Tutto nasce da un contrasto dello spagnolo conche cade e protesta, ma non c’è. Il contrasto non è di gambe, il terzino cade troppo facilmente e l’arbitro non fischia. Non c’è margine di intervento per il var: l’arbitro giudica e non c’è chiaro ed evidente errore. In ogni caso, il fallo non sembra esserci. SportFace.