MotoGP GP San Marino 2022, Quartararo: “Felice di correre qui, dobbiamo lavorare sodo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il campione del mondo di MotoGP 2021 e leader del campionato in corso, Fabio Quartararo, ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: “La gara in Austria è stata davvero dura ma gratificante. Quel secondo posto è stato fantastico per il Mondiale perché abbiamo lasciato uno dei nostri circuiti più impegnativi con un vantaggio esteso. Sono Felice che correremo a Misano questo weekend. Ovviamente ho ancora ricordi forti della vittoria del titolo qui l’anno scorso, ma dobbiamo concentrarci sul Mondiale di quest’anno. Stiamo iniziando l’ultimo terzo della stagione, che è sempre difficile, quindi dobbiamo concentrarci e lavorare sodo. Mi sono allenando praticamente senza sosta per assicurarmi di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il campione del mondo di2021 e leader del campionato in corso, Fabio, ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini: “La gara in Austria è stata davvero dura ma gratificante. Quel secondo posto è stato fantastico per il Mondiale perché abbiamo lasciato uno dei nostri circuiti più impegnativi con un vantaggio esteso. Sonochemo a Misano questo weekend. Ovviamente ho ancora ricordi forti della vittoria del titolo qui l’anno scorso, maconcentrarci sul Mondiale di quest’anno. Stiamo iniziando l’ultimo terzo della stagione, che è sempre difficile, quindiconcentrarci e. Mi sono allenando praticamente senza sosta per assicurarmi di ...

sportface2016 : #MotoGP #SanMarinoGP 2022, #Quartararo: 'Felice di correre qui, dobbiamo lavorare sodo' - MotorcycleSp : Fabio Quartararo arriva questo fine settimana al GP di San Marino con un anticipo di 32 punti nella... #MotoGP… - lacittanews : ROMA - LaMotoGp si trasferisce presso la riviera romagnola per il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appunt… - MSebastiani_IT : RT @lenovoitalia: Cos’è questo rumore? ?? Ovvio, sono i motori delle @ducaticorse che si scaldano per il #MotoGP di San Marino e della Rivie… - lenovoitalia : Cos’è questo rumore? ?? Ovvio, sono i motori delle @ducaticorse che si scaldano per il #MotoGP di San Marino e della… -