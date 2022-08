Moto | la crew di Eternal City Motorcycle show dal Papa | gli regalano il gilet da ' biker'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Una giornata storica per l'e gli appassionati romani delle due ruote. Questa mattina, nella sala Nervi in Vaticano, una delegazione dell'ha incontratoFrancesco. Al pontefice è stato donato unda sostenitore, in vista dell'appuntamento del 3 e 4 settembre all'Eur, dove saranno esposte ledelle più importanti caseciclistiche, molte delle quali customizzate, demo ride, vespe, auto d'epoca. Un evento all'interno del quale sarà possibile assistere anche a spettacoli e contest. "La donazione delal Pontefice ha l'obiettivo di promuovere la cultura delle due ruote, promossa da tanti appassionati, che ne hanno fatto un vero e proprio stile di vita", spiegano gli ...

