Mostra Venezia, regista di 'Marcia su Roma': "La destra al potere è pericolosa" (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – (dall'inviata a Ilaria Floris) "Oggi ci sono molti più governi di destra di quanti io non ne ricordi in tutta la mia vita, e io ho 56 anni. Ungheria, Polonia, India, Brasile, l'America con Trump e adesso anche in Italia il pendolo sta oscillando verso destra. Questa è una condizione molto pericolosa". Ad affermarlo all'Adnkronos è Mark Cousins, regista del documentario 'Marcia Su Roma' che racconta "gli inganni del fascismo" e apre oggi le Giornate degli Autori della Mostra di Venezia come evento Speciale Fuori Concorso. Un documentario destinato a far discutere a venticinque giorni dal voto in Italia. Il film prende spunto dalla rilettura di 'A Noi' di Umberto Paradisi del 1923, documento ufficiale del Partito Fascista sulle giornate ...

