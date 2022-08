**Mostra Venezia: Mollicone (FdI), 'presenza 'Marcia su Roma' è grave, viola par condicio'** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Venezia, 31 ago. (Adnkronos) - "Per il regista del docufilm 'Marcia su Roma' la destra al potere è pericolosa? E' 'deficiente', nel senso che defice dell'intera conoscenza della storia nazionale dell'evoluzione della destra italiana, che ad oggi rappresenta la prima forza politica con il leader con il consenso più alto da parte degli italiani. Non si sarebbe dovuto permettere interferenze nella campagna elettorale". Lo afferma all'Adnkronos Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia che risponde così alle parole del regista del docufilm 'Marcia su Roma' Mark Cousins che stamane, in un'intervista con l'Adnkronos, aveva espresso forti perplessità sull'ipotesi della destra al governo, definendola una condizione "pericolosa". Mollicone, che stasera sarà presente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. (Adnkronos) - "Per il regista del docufilm 'su' la destra al potere è pericolosa? E' 'deficiente', nel senso che defice dell'intera conoscenza della storia nazionale dell'evoluzione della destra italiana, che ad oggi rappresenta la prima forza politica con il leader con il consenso più alto da parte degli italiani. Non si sarebbe dovuto permettere interferenze nella campagna elettorale". Lo afferma all'Adnkronos Federico, deputato di Fratelli d'Italia che risponde così alle parole del regista del docufilm 'su' Mark Cousins che stamane, in un'intervista con l'Adnkronos, aveva espresso forti perplessità sull'ipotesi della destra al governo, definendola una condizione "pericolosa"., che stasera sarà presente a ...

