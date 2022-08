Mostra Venezia, Deneuve: “Ritirarmi? Non ci penso proprio, adoro il mio lavoro” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – (dall’inviato Paolo Martini) “Io un’icona della femminilità? Non lo sono, per me questa parola non si può usare. Una sex symbol? Ero bionda ma non mi sembra di aver mai assunto pose particolarmente sexy. I miei successi del passato? Non mi piace guardare indietro, preferisco il presente e il futuro e soprattutto oggi amo ancora di più il mio lavoro: recitare”. Catherine Deneuve, 78 anni, diva leggendaria del cinema francese, sceglie il palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia, che l’ha onorata con il Leone d’oro alla carriera, per fare una sorta di bilancio tra l’esistenziale e il professionale. Durante la conferenza stampa – dove si è presentata rivendicando orgogliosamente la bandiera dell’Ucraina sotto il bavero di un elegantissimo abito viola scuro – l’attrice simbolo di un’epoca ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – (dall’inviato Paolo Martini) “Io un’icona della femminilità? Non lo sono, per me questa parola non si può usare. Una sex symbol? Ero bionda ma non mi sembra di aver mai assunto pose particolarmente sexy. I miei successi del passato? Non mi piace guardare indietro, preferisco il presente e il futuro e soprattutto oggi amo ancora di più il mio: recitare”. Catherine, 78 anni, diva leggendaria del cinema francese, sceglie il palcoscenico delladel Cinema di, che l’ha onorata con il Leone d’oro alla carriera, per fare una sorta di bilancio tra l’esistenziale e il professionale. Durante la conferenza stampa – dove si è presentata rivendicando orgogliosamente la bandiera dell’Ucraina sotto il bavero di un elegantissimo abito viola scuro – l’attrice simbolo di un’epoca ...

