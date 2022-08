Morto l’attore Usa Richard Roat | protagonista in Friends | Dallas e Happy Days

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 agosto 2022)statunitense, caratterista con oltre 130 crediti che coprono quasi mezzo secolo di carriera e che è apparso in popolari telefilm come “Seinfeld”, “”, “”, “Hawaii Five-O” e “, èall’età di 89 anni a Orange County, in California. L’annuncio cella scomparsa è stato dato dalla famiglia senza fornire dettagli sulle cause del decesso.iniziò la carriera televisiva nel 1962 e nel decennio successivo si affermò come caratterista apparendo in memorabili commedie e drammi degli anni ’70 come “Colombo”, “Cannon”, “Kojak”, “Charlie’s Angeles”. Ha continuato a essere un richiesto attore televisivo per tutti gli anni ’80 e ’90, apparendo in serie come “Falcon Crest”, “A cuore aperto”, “Cuore e ...