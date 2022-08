Morte Lady Diana | nuove incredibili rivelazioni | “nessuno aveva notato una ferita”

Agenzia_Ansa : La morte di Lady Diana, l'incidente d'auto in cui la principessa perse la vita il 31 agosto 1997, a soli 36 anni… - __instabea : All’anniversario della morte di Lady D collego sempre il fatto che io ero con mia zia a casa di una sua amica che s… - VanityFairIt : Il documentario diretto dal regista britannico Ed Perkins racconta la principessa del Galles da prima del matrimoni… - infoitcultura : Lady Diana, il dolce gesto di Harry per i 25 anni dalla morte - infoitcultura : Il Cafe Diana di Londra ricorda Lady D a 25 anni dalla morte -

... in ogni angolo del globo, siamo rimasti così colpiti dalla sua vicenda esistenziale e dalla sua". " Questo ovviamente è stato il punto di partenza ", continua. " Quella diDiana è una ...... che con il suo sorriso e la sua eleganza rivoluzionerà l'immagine della firstsovietica. La sposa poco dopo e resterà la sua fedele, amatissima compagna di vita sino alla sua, nel 1999. ...Nuove rivelazioni incredibili riportano a galla i fatti intorno alla morte di Lady Diana. "Nessuno aveva notato una ferita".Lady Diana progettava una fuga in America Dopo anni arriva la verità sui progetti della Principessa che, purtroppo, non ha fatto in tempo a realizzare.