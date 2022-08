Moroni | venerdì l' anniversario della morte | ecco la lettera che inviò a Napolitano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Ricorreràprossimo, 2 settembre, l'di Sergio, il parlamentare socialista che nell'estate del 1992, dopo essere stato raggiunto da due avvisi di garanzia, si tolse la vita. Prima di entrare a far partedirezione nazionale del Psi prima e dell'assemblea nazionale del partito poi, come responsabileSanità,era stato segretario regionale in Lombardia. Dal 1980 al 1987 consigliere al Pirellone, era stato assessore al Lavoro, alla Sanità e ai Trasporti. Nel 1987 venne eletto in Parlamento e alle politiche del 1992 venne confermato, risultando il socialista bresciano più votato. Qualche mese dopo però, era estate, ricevette due avvisi di garanzia: uno riguardava le ...