Monopoli: maratona di nuoto a 84 anni contro la guerra in Ucraina Vitantonio Colucci, quattro chilometri in mare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia: «Dedico la mia maratona alla pace tra Russia e Ucraina». Sono queste le prime parole pronunciate dal Grand'Ufficiale Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia, protagonista questa mattina, a quasi 84 anni di età, di una maratona natatoria di 4 km in mare aperto. L'evento è stato organizzato per sensibilizzare le coscienze sulla tragedia umanitaria scatenata dal conflitto in atto nell'Est europeo. «Sono vicino alle popolazioni che stanno vivendo l'immane dramma della guerra. Parlo a ragion veduta, so che vuol dire. Ero appena un bambino e ricordo il suono dell'allarme antiaereo quando annunciava le bombe che sarebbero cadute sulle nostre città.

