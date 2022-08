Mondiale Volley, Italia-Cina chiude il girone: obiettivo primo posto (Di mercoledì 31 agosto 2022) obiettivo: terza vittoria su tre partire del girone E. Il Mondiale di Volley, nella serata odierna, mette in calendario anche Italia-Cina, sfida sportiva che potrebbe consegnare alla troupe azzurra il primato del raggruppamento. La compagine campione d’Europa in carica scenderà in campo alle ore 21:15 e la sfida sarà trasmessa da Sky Sport a pagamento, ma passerà anche in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Rai Play. Mondiale Volley, Italia-Cina per il primato del girone E (Credit foto – Federazione Italiana Pallavolo)L’obiettivo conclamato è quello di arrivare al primo posto del girone E di questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022): terza vittoria su tre partire delE. Ildi, nella serata odierna, mette in calendario anche, sfida sportiva che potrebbe consegnare alla troupe azzurra il primato del raggruppamento. La compagine campione d’Europa in carica scenderà in campo alle ore 21:15 e la sfida sarà trasmessa da Sky Sport a pagamento, ma passerà anche in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.per il primato delE (Credit foto – Federazionena Pallavolo)L’conclamato è quello di arrivare aldelE di questo ...

OA_Sport : #Volley, Mondiale 2022. L’Italia cerca il tris con una Cina spalle al muro - misionera38 : RT @RaiSport: Azzurri a caccia del titolo mondiale ?? Italia-Canada in diretta oggi, sabato #27agosto, dalle 21 su @RaiDue e in streaming ??… - DanieleBenini7 : @Nicola89144151 guarda questo articolo su come saranno contorti gli accoppiamenti dagli ottavi nel mondiale di voll… - massy25735369 : @Fede94129901 Ciumbia …..quanto tempo fa…. Io guardo il mondiale volley ?? - nikka1973 : Palinsesto RaiSport: ore 11 mondiale volley Brasile-Qatar.. ore 11.34 non è ancora iniziata e c'è un altro sport...… -