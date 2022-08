Miwa Energia | partita ufficialmente la nuova stagione

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ieri pomeriggio al PalaTedeschi ha presoil via laagonistica dellaCestistica Benevento, pronta ad affrontare il campionato di Serie C Gold 2022/2023. Grande entusiasmo, come sempre, del folto nucleo di dirigenti e tecnici dellacapeggiati da Coach Parrillo, ancora al timone del sodalizio sannita. Presenti tutti i nuovi acquisti e i riconfermati che, dopo le visite mediche di Lunedì, hanno svolto il primo allenamento della settimana. Insieme allo start stagionale è arrivato anche il calendario diramato dalla Federazione che, al netto di possibili modifiche, vedrà labattagliare a Mondragone all’esordio il 9 Ottobre e presentarsi poi al pubblico di casa il 15 Ottobre nel ...

Benevento . Ieri pomeriggio al PalaTedeschi ha preso ufficialmente il via la nuova stagione agonistica dellaCestistica Benevento, pronta ad affrontare il campionato di Serie C Gold 2022/2023. Grande entusiasmo, come sempre, del folto nucleo di dirigenti e tecnici dellacapeggiati da Coach