Missione dell’Aiea a Zaporizhzhia | “Vogliamo che sia permanente” Ma i filo-russi negano i pass speciali | “Staranno solo un giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) È ilatteso da settimane: la delegazione dell’agenzia Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è arrivata adove svolgerà l’ispezione indipendente per stabilire se la centrale, in mano aidopo l’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, rispetti gli standard di sicurezza e se esistano reali rischi imminenti di incidente nucleare. Mosca, per bocca della portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha fatto sapere che “farà tutto il possibile per assicurare il successo della visita”. Il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, che è parte della delegazione, ha inoltre manifestato l’intenzione di istituire unanell’impianto. Intanto, continuano gli scontri tra le due parti in conflitto e si registra un nuovo incendio in un ...