Minenna | La Bce si muova con cautela | non ci sono recessioni benefiche

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La teoria della "decrescita felice", di una minore ricchezza che fa stare bene tutti, non è soltanto impossibile da applicare in un'economia di mercato, ma è anche pericolosa. Perché significa perdita di posti di lavoro, aziende che chiudono, famiglie in difficoltà Segui su affaritaliani.it

Professor, che cosa pensa delle mosse dellaDavvero si arriverà a un incremento di 75 punti base dei tassi Indubbiamente negli ultimi giorni ha preso consistenza l'ipotesi di un rialzo ...Marcello, direttore dell'Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli, dal Palco di La Piazza, ... Per questo ladovrà essere molto attenta a come si muoverà. Certo, se dovessero mantenersi le ... Minenna: La Bce scherza col fuoco, non esistono recessioni benefiche Tutte le altre componenti dell'inflazione europea restano sotto controllo, e non c'è nessuna traccia della spirale prezzi-salari ...La pubblicazione dei dati della bilancia dei pagamenti di giugno 2022 evidenzia il quadro contabile dei fattori che hanno determinato un imponente trasferimento di liquidità transfrontaliero ...