(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Due gravi e correlati episodi intimidatori da parte di esponenti di una nota famiglia di camorra legata al clan della 167 dihanno visto come bersaglio, ancora una volta, ilprofessionista Mimmo, già sotto scorta dall’ottobre del 2020. I fatti sono accaduti nell’ultimo fine settimana e sono stati immediatamente denunciati alla magistratura”. E’ quanto fa sapere, con una nota, il Sindacato unitario giornalisti della Campania, che esprime preoccupazione per questo ennesimo episodio di intimidazione che verrà segnalato al Prefetto e all’osservatorio del Viminale sui cronisti minacciati: “di nuovo ad– annuncia il sindacato – per far sentire la nostra vicinanza ai colleghi minacciati e ...

Il primo episodio, è avvenuto in presenza della scorta e di un altro, Giuseppe Bianco, anch'egli in precedenza vittima di. Un pregiudicato si è fermato davanti a Rubio con fare ...... con la crittografia , sia "in attacco", con simulazioni dihacker per identificare le ... Marta Abba'Laureata in Fisica e, per scrivere di tecnologia, ambiente e ... Minacce al giornalista Rubio, Sugc: "Saremo presto ad Arzano" Napoli, 31 Agosto - "Continuiamo ad essere preoccupati per quello che accade ad Arzano e in generale nei comuni dell'area Nord della città metropolitana di ...La Fnsi torna a denunciare il disinteresse che la politica manifesta verso il problema, sempre più grave, delle minacce ai cronisti ...