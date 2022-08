Milik, e se la Juventus cambiasse modulo? L’incredibile scenario (Di mercoledì 31 agosto 2022) Contro la Roma potrebbe essere nata una clamorosa idea per quanto riguarda la Juventus e il futuro impiego di Milik. Ecco di cosa si tratta. Il primo big match della stagione bianconera si è concluso in parità; uno a uno la sfida dello Stadium contro la Roma con marcatori i due attaccanti, Vlahovic e Abraham. Un punto che ha un sapore molto amaro visto quanto visto per sessanta minuti con i bianconeri in totale controllo della gara ma incapaci di chiudere il match con il colpo del due a zero. Aspetto su cui bisogna lavorare per evitare di perdere altri punti e, proprio per questo, Allegri sembra stia pensando ad una nuova soluzione con Milik protagonista; vediamo di cosa stiamo parlando. LaPressePer dieci minuti, dal settantasettesimo all’ottantasettesimo, abbiamo visto la Juventus giocare con il 4-4-2 con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Contro la Roma potrebbe essere nata una clamorosa idea per quanto riguarda lae il futuro impiego di. Ecco di cosa si tratta. Il primo big match della stagione bianconera si è concluso in parità; uno a uno la sfida dello Stadium contro la Roma con marcatori i due attaccanti, Vlahovic e Abraham. Un punto che ha un sapore molto amaro visto quanto visto per sessanta minuti con i bianconeri in totale controllo della gara ma incapaci di chiudere il match con il colpo del due a zero. Aspetto su cui bisogna lavorare per evitare di perdere altri punti e, proprio per questo, Allegri sembra stia pensando ad una nuova soluzione conprotagonista; vediamo di cosa stiamo parlando. LaPressePer dieci minuti, dal settantasettesimo all’ottantasettesimo, abbiamo visto lagiocare con il 4-4-2 con ...

EnricoTurcato : Vlahovic Zakaria Gatti Pogba Di Maria Bremer Kostic Milik #Paredes Da gennaio ad oggi la #Juventus ha totalmente… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - romeoagresti : È fatta: #Milik alla #Juventus // Done deal: Milik joins Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - Omarr_Zaman : RT @BI_1897: Juventus Mercato ?? Pogba ? Di Maria ? Bremer ? Gatti ? Kostic ? Milik ? Paredes ? Chiellini ? Dybala ? Bernardeschi ? De Lig… - cdsnews : Le formazioni di Juventus-Spezia: Gotti lancia Holm, Agudelo out. Allegri sceglie Vlahovic e non Milik -