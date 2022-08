Milan mai così scialbo ma è dura per tutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Né con i vecchi (dei nuovi arrivati solo Pobega titolare), né con i nuovi. Né con la forza (Giroud), né con la qualità (De Ketelaere e Adli). Era un Milan così piccolo, involuto, perfino svagato che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Né con i vecchi (dei nuovi arrivati solo Pobega titolare), né con i nuovi. Né con la forza (Giroud), né con la qualità (De Ketelaere e Adli). Era unpiccolo, involuto, perfino svagato che ...

AntoVitiello : #Pioli: “#DeKetelaere ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ha grande… - fant_chia_amor : RT @TeoVisma: #Bakayoko è stato 'da Milan' in una squadra che difendeva con baricentro bassissimo e provava a rientrare in Champions dopo a… - sportli26181512 : Milan mai così scialbo ma è dura per tutti - Rossonero__1899 : RT @86_longo: Leggibile con meno difficoltà per gli avversari. E’ un peccato non aver preso un giocatore del livello di Kessie. L’errore… - lakakadonkey : RT @86_longo: Leggibile con meno difficoltà per gli avversari. E’ un peccato non aver preso un giocatore del livello di Kessie. L’errore… -