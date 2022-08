Milan Leao, il Chelsea fa sul serio: le ultime (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Chelsea potrebbe fare sul serio per Leao del Milan, i Blues ci proveranno fino all’ultimo per strappare il portoghese ai rossoneri Il Chelsea potrebbe fare sul serio per Leao del Milan, i Blues ci proveranno fino all’ultimo per strappare il portoghese ai rossoneri. Secondo quanto riportato da The Times, anche la volontà del giocatore sarebbe quella di andare a fare un’esperienza in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilpotrebbe fare sulperdel, i Blues ci proveranno fino all’ultimo per strappare il portoghese ai rossoneri Ilpotrebbe fare sulperdel, i Blues ci proveranno fino all’ultimo per strappare il portoghese ai rossoneri. Secondo quanto riportato da The Times, anche la volontà del giocatore sarebbe quella di andare a fare un’esperienza in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

