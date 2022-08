Milan, Leao: ‘ Cadiamo insieme e ci rialziamo insieme’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rafael Leao suona la carica in casa Milan dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo. L’attaccante portoghese ha postato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rafaelsuona la carica in casadopo il deludente pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo. L’attaccante portoghese ha postato...

PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - AntoVitiello : Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael #Leao in Serie A (otto, come Vlahovic ); tu… - Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - sportli26181512 : Milan, Leao: ‘ Cadiamo insieme e ci rialziamo insieme’: Rafael Leao suona la carica in casa Milan dopo il deludente… - mich16m : @QSVS_Official @FabRavezzani Ma Ravezzani cambia opinione ogni partita perché Giroud è un difensore Origi è un dife… -