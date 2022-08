Milan, ecco perché l’ingresso dei nuovi soci è rassicurante | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stefano Cantalupi, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'ormai imminente cambio di proprietà del Milan. ecco perché l'ingresso dei nuovi soci fa rassicurare i tifosi rossoneri. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stefano Cantalupi, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'ormai imminente cambio di proprietà dell'ingresso deifa rassicurare i tifosi rossoneri.

AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - stanzaselvaggia : Il famoso servizio pubblico: all’aeroporto di Linate, di sabato sera durante la partita del Milan, ecco i numerosi… - CatelliRossella : Milan, ecco perché Lebron James e gli Yankees scommettono sulla media company di Cardinale - CPiolista : RT @Spina14_acm: In una delle due azioni il Milan fa gol perché il trequartista dà la palla con i tempi giusti mandando in porta il compagn… - FerrariF98 : RT @Spina14_acm: In una delle due azioni il Milan fa gol perché il trequartista dà la palla con i tempi giusti mandando in porta il compagn… -