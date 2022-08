Milan Dest, accordo trovato per il terzino del Barcellona: le ultime (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Milan ha trovato il sostituto di Florenzi, infortunato durante il match contro il Sassuolo, trovato l’accordo col Barcellona per Dest Il Milan ha trovato il sostituto di Florenzi, infortunato durante il match contro il Sassuolo, trovato l’accordo col Barcellona per Dest. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società hanno chiuso pochi istanti fa l’accordo per l’arrivo del terzino. Operazione in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilhail sostituto di Florenzi, infortunato durante il match contro il Sassuolo,l’colperIlhail sostituto di Florenzi, infortunato durante il match contro il Sassuolo,l’colper. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società hanno chiuso pochi istanti fa l’per l’arrivo del. Operazione in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

