Milan, Cardinale: «Vogliamo mantenere questo club al vertice» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole del Fondatore e Managing Partner di RedBird dopo l’acquisizione ufficiali del Milan: le sue dichiarazioni Gerry Cardinale ha parlato degli obiettivi del nuovo Milan targato RedBird ai canali ufficiali rossoneri. LE PAROLE – «La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole del Fondatore e Managing Partner di RedBird dopo l’acquisizione ufficiali del: le sue dichiarazioni Gerryha parlato degli obiettivi del nuovotargato RedBird ai canali ufficiali rossoneri. LE PAROLE – «La nostra visione per ilè chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze distorico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo:ilal ...

