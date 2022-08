Migranti: Salvini, hotspot Lampedusa non degno Paese civile (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Quella che è alle mie spalle non è accoglienza, non è solidarietà, nonostante gli sforzi di polizia, carabinieri, volontari, associazioni. E' un deposito, una cosa indegna di un Paese civile". Così ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Quella che è alle mie spalle non è accoglienza, non è solidarietà, nonostante gli sforzi di polizia, carabinieri, volontari, associazioni. E' un deposito, una cosa indegna di un". Così ...

Agenzia_Ansa : Migranti, Salvini: visita blitz a Lampedusa 'per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie fro… - PagellaPolitica : Salvini dice che quando era ministro dell’Interno ha «azzerato gli sbarchi» di migranti irregolari. I numeri del Mi… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Migranti, Salvini: visita blitz a Lampedusa 'per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla… - AlePale1979 : Fantastico #Salvini che visita l’hotspot di Lampedusa e si duole perché è roba indegna di un Paese civile. Peccato… - mbbelluco : RT @nomfup: Le cose riportate dalle agenzie del comizio di Salvini a Palermo sono talmente oltre, sui migranti, droga, su tutto, che fanno… -