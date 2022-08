Migranti: nuovo sbarco a Roccella, arrivati in 41 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Proseguono senza soste gli sbarchi di Migranti al porto di Roccella Ionica, nella Locride. Stamattina, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera di Roccella ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Proseguono senza soste gli sbarchi dial porto diIonica, nella Locride. Stamattina, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera di...

LegaSalvini : ++ MIGRANTI, NUOVO RECORD DI SBARCHI: DUEMILA ARRIVI IN 24 ORE ++ Grazie al Ministro dell’Interno peggiore di semp… - AnsaCalabria : Migranti: nuovo sbarco a Roccella, arrivati in 41. Salvati da barca a vela in avaria a 35 miglia dalla costa |#ANSA - SARwatchMED : RT @localteamtv: Migranti, nuovo grosso sbarco: arrivano almeno in 150 #migranti #Lampedusa #localteam - sarigu_annetta : @ilgiornale Propaganda elettorale che strumentalizza i migranti! O con in mano il rosario da baciare ai comizi o i… - mara30346630 : RT @localteamtv: Migranti, nuovo grosso sbarco: arrivano almeno in 150 #migranti #Lampedusa #localteam -