-Mick Schumacher: il pilota rimarrà senza volante? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il contratto originale di -Mick Schumacher con la Ferrari Driver Academy arriverà alla “fine naturale” dopo questa stagione, come molte finti hanno già vociferato. Un piccolo indizio potrebbe essere la posizione di Fernando Alonso che ha annunciato la sua partenza dall’Alpine per il prossimo anno, e la sua probabile prossima destinazione dovrebbe essere l’Aston Martin. Di certo il giovane pilota Tedesco dell’Haas è talentoso e tutto potrebbe succedere, ma rischia con il contratto scaduto di rimanere al palo nel 2023. Alonso Gp Belgio: le parole del pilota Spagnolo -Mick Schumacher: il contratto sta per scadere Anche se il team Haas non si pronuncia, è ormai scontato il fatto che nel paddock Schumacher non sarà trattenuto dalla squadra di proprietà degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il contratto originale di -con la Ferrari Driver Academy arriverà alla “fine naturale” dopo questa stagione, come molte finti hanno già vociferato. Un piccolo indizio potrebbe essere la posizione di Fernando Alonso che ha annunciato la sua partenza dall’Alpine per il prossimo anno, e la sua probabile prossima destinazione dovrebbe essere l’Aston Martin. Di certo il giovaneTedesco dell’Haas è talentoso e tutto potrebbe succedere, ma rischia con il contratto scaduto di rimanere al palo nel 2023. Alonso Gp Belgio: le parole delSpagnolo -: il contratto sta per scadere Anche se il team Haas non si pronuncia, è ormai scontato il fatto che nel paddocknon sarà trattenuto dalla squadra di proprietà degli ...

lapisinha : ?? Le strade di Mick #Schumacher e della #Ferrari sono destinate a dividersi a fine anno. Una doccia fredda per i no… - lacittanews : ROMA - Il Gran Premio di Olanda scatterà tra pochi giorni, ma la Formula 1 è immersa anche in questo vivace mercato… - Luxgraph : F1, Steiner gela Mick Schumacher: 'Ricciardo sarebbe meglio di lui' - ChiaraRiccoben3 : RT @poesiadeimotori: #Schumacher sembra destinato a lasciare l’orbita #Ferrari a fine stagione. È stato bello vedere il piccolo Mick seguir… - peppe844 : RT @repubblica: Mick Schumacher alla Ferrari come il padre Michael, il sogno sta per svanire: la Rossa lo mette sul mercato [di Alessandra… -