fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - FQMagazineit : Michelle Hunziker prova a riavvicinarsi a Tomaso Trussardi? Le indiscrezioni (e le foto) - reginafiordelis : Ma chi se ne frega - zazoomblog : Michelle Hunziker l’ex marito Tomaso Trussardi corteggiato da alcune colleghe famose della conduttrice: ecco di chi… - telodogratis : Michelle Hunziker, rispunta la fede al dito: pronta a tutto per riconquistare Trussardi -

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice si vede nitidamente l'anello all'anulare ...Che sia vero o no, il gossip sulla gravidanza di sta generando molti rumors. Da questa mattina sta impazzando la news sulla figlia died Eros Ramazzotti che sarebbe incinta del suo primogenito col compagno Goffredo. Ma, se sui social dei diretti interessati tutto tace, a rompere il silenzio smentendo tutto è il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Di ritorno dalle vacanze estive Michelle Hunziker si è concessa una fuga nella natura in un agriturismo tra i pascoli e vista mozzafiato sulle montagne ...