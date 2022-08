Michelle Hunziker si rimette la fede al dito | vuole riavvicinarsi a Tomaso Trussardi? Gli indizi dai social

(Di mercoledì 31 agosto 2022)torna pian piano sui suoi passi. Avrà forse capito di aver fatto un errore ad allontanarsi dall’imprenre? Eppure l’amore con Giovanni Angiolini sembrava proseguire a gonfie vele durante l’estate in Sardegna, fino a quando non si è rivelato un fuoco di paglia, solo poche settimane fa l’ufficialità della rottura. Ora è saltato fuori il gossip, secondo Chi, che la bellaabbia provato aall’ex marito, proprio intorno a ferragosto, ma lui le abbia servito un bel due di picche. Chissà che il fidanzamento lampo con il bel chirurgo non abbia infastiun pò troppo, che al momento ha deciso di dedicarsi solo al lavoro e alle figlie Celeste e Sole. Il mistero della ...

Già a febbraio alcune voci li volevano divisi, ma loro avevano prontamente smentito e chiesto rispetto per i figli A metà gennaioe Tomaso Trussardi hanno fatto sapere che hanno ...non sta di certo vivendo un periodo facile. Prima del ritorno in tv, la conduttrice ha ricevuto una terribile ...La showgirl con la prima figlia Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, foto d'archivio. Aurora Hunziker è una modella ricercata in Italia e, come la mamma, una conduttrice televisiva A 45… Leggi ...Michelle Hunziker ha infiammato il gossip dell'estate con la storia d'amore con Giovanni Angiolini. Ma la loro storia non è durata. La loro storia era iniziata ...