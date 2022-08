Michelle Hunziker | cosa spunta al dito | clamorosa foto | cosa c' è dietro | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022)ndo le ultime stories disu Instagram, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: la fede ricomparsa all'anulare della mano sinistra della conduttrice. In molti si sono chiestisignifichi questo gesto, forse un modo per riavvicinarsi all'ex marito Tomaso Trussardi? Intanto è di qualche giorno fa la notizia secondo cui sarebbe finita la frequentazione col chirurgo sardo Giovanni Angiolini. Secondo il settimanale Chi,avrebbe provato a riavvicinarsi all'ex marito qualche giorno fa, intorno a Ferragosto. Lui, però, avrebbe detto di no. Questa mattina, poi, la showgirl ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un buongiorno scoppiettante, con tanto di bacio mandato con la mano e fede in bella mostra. Apparentemente - ...