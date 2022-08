Michele Merlo | l’esito della perizia | “Una corretta diagnosi del medico di base avrebbe potuto salvargli la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il cantante vicentino, l’ex concorrente di Amici e X Factor morto a Bologna per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021avuto una possibilità di essere salvato “tra il 79 e l’86%” se ildiavesse capito che l’ematoma alla gamba era il sintomomalattia, e non un semplice strappo muscolare. È la conclusionedisposta in incidente probatorio dal gip di Vicenza – riporta oggi il Corriere del Veneto – nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo che vede indagato ildi Rosà (Vicenza) al quale l’artista si era rivolto in prima istanza, il 26 maggio 2021. Il professionista gli prescrisse un bendaggio allo zinco per alcuni giorni. Il 2 giugno successivo, un altro specialista ...