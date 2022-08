Michail Gorbaciov è morto | il discorso all’Italia al Festival di Sanremo nel 1999 e il saluto di Serena Bortone

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Èieri, aveva 91 anni ed è ricordato dal mondo per essere stato l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, protagonista della fine della Guerra fredda sancendo il crollo del muro di Berlino nel 1989. Premio Nobel per la pace nel 1990, il leader è ricordato oggi anche dal mondo dello spettacolo. In particolare, è celebre la sua partecipazione anelinsieme alla moglie Raisaa, morta nello stesso anno della visita in Italia. A omaggiare il politico anche, conduttrice e volto Rai. Mikhaile la moglie Raisa a: il benvenuto di Fazio all’ultimo leader dell’Unione sovietica Viviamo insieme questa grande emozione, siamo molto fieri e commossi di ...

chetempochefa : 'Vi porto il saluto dalla Russia' Ricordiamo il Presidente dell’Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace, Micha… - berlusconi : Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo.… - ilpost : È morto Michail Gorbaciov - CLAUDIOPACIFIC2 : La scomparsa di Michail Gorbaciov - Teresa_Gio : Sono un sostenitore della libertà di scelta, di religione, di parola. Sempre e comunque libertà. Piuttosto sparatem… -

Marco Rizzo stappa lo spumante per la morte diNella serata di ieri è stata diffusa la notizia della morte diall'età di 92 anni. Pochi minuti dopo, assieme al cordoglio della maggior parte delle persone influenti, è arrivato anche il commento Marco Rizzo , che sembra aver accolto ...Fatto sta cheha cambiato le relazioni internazionali tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E dunque gli equilibri del mondo. Addirittura il New York Herald Tribune nel dicembre 1987 ...Mikhail Gorbaciov, ex leader dell'Unione Sovietica insignito del Premio Nobel per la Pace per il suo ruolo nella fine della Guerra Fredda, è morto all'età di 92 anni ...Prima Terni per il premio San Valentino, poi Assisi per la Lampada della Pace. Anche l'Umbria ricorda Michail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Unione sovietica, morto il 30 agosto all'età di 91 anni.